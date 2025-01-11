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32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным и Азовским морями, а также пятью регионами России силы ПВО уничтожили 85 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Тридцать один БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря, четырнадцать — над акваторией Азовского моря и один над Республикой Крым», — сказано в сообщении.

Кроме того, по шестнадцать беспилотников сбиты над Воронежской областью и Краснодарским краем, четыре — над Белгородской областью, один над Курской областью и два БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области, добавили в оборонном ведомстве.

В городе Котовск Тамбовской области БПЛА врезались в многоэтажные жилые дома. В результате атаки ранены люди, незначительно повреждены здания. Средства ПВО работали в ночь на субботу и над Анапой.

Вечером 10 января над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотника.