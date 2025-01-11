В Пермском крае простятся с сержантом Денисом Добренко, погибшим на СВО

Друзья и родные простятся с 41-летним Денисом Добренко, погибшим на СВО при выполнении воинского долга, рассказала глава Гайнского округа Пермского края Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсети.
Денис родился в посёлке Верхний Будым. На спецоперации он служил наводчиком мотострелкового отделения. 19 декабря 2024 года при выполнении обязанностей военной службы мужчина погиб. Он до последнего момента оставался верным военной присяге.
«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени администрации Гайнского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Дениса. Для жителей нашего округа он навсегда останется образцом героизма и мужества», — говорится в сообщении Елизаветы Шалгинских.
Прощальная панихида по погибшему бойцу будет проходить 12 января в Доме культуры посёлка Верхний Будым. Начало траурного мероприятия назначено на 13:30.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на СВО 21-летнем радиотелефонисте отделения связи Матвее Русинове. Он заключил контракт с Минобороны РФ в 2022 году.