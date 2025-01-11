В Пермском крае простятся с сержантом Денисом Добренко, погибшим на СВО

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени администрации Гайнского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Дениса. Для жителей нашего округа он навсегда останется образцом героизма и мужества», — говорится в сообщении Елизаветы Шалгинских.