Над Краснодарским краем за ночь сбили 16 беспилотников, еще 31 дрон уничтожен над Черным морем

В ночь на 11 января российские силы ПВО уничтожили в общей сложности 85 украинских беспилотников: 31 — над Чёрным морем, по 16 — над Кубанью и Воронежской областью, 14 — над Азовским морем, 4 — над Белгородской, 2 — над Тамбовской, 1 — над Курской областями. Ещё один дрон сбили в Крыму.