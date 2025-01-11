Над Краснодарским краем за ночь сбили 16 беспилотников, еще 31 дрон уничтожен над Черным морем

Об этом сообщает Минобороны РФ.
Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что БПЛА врезались в два многоквартирных жилых дома в Котовске. По его словам, несколько человек пострадали от осколков стекла. Здания незначительно повреждены, пожаров не было. Для жителей пострадавших квартир открыт пункт временного размещения.
Telegram-канал Shot уточняет, что дроны врезались в пятиэтажки на улицах Посконкина и Колхозной, в 10 квартирах выбило окна, ранены как минимум пять человек.
В Белгородской области БПЛА атаковали поселок Майский, в трех частных домовладениях выбило окна и повреждены кровли, повреждена надворная постройка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Никто не пострадал.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, разрушений и пострадавших в результате ночной атаки беспилотников нет.
Власти Курской области последствия атаки пока не комментировали.