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Над Краснодарским краем за ночь сбили 16 беспилотников, еще 31 дрон уничтожен над Черным морем

В ночь на 11 января российские силы ПВО уничтожили в общей сложности 85 украинских беспилотников: 31 — над Чёрным морем, по 16 — над Кубанью и Воронежской областью, 14 — над Азовским морем, 4 — над Белгородской, 2 — над Тамбовской, 1 — над Курской областями. Ещё один дрон сбили в Крыму.

Источник: Минобороны России

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что БПЛА врезались в два многоквартирных жилых дома в Котовске. По его словам, несколько человек пострадали от осколков стекла. Здания незначительно повреждены, пожаров не было. Для жителей пострадавших квартир открыт пункт временного размещения.

Telegram-канал Shot уточняет, что дроны врезались в пятиэтажки на улицах Посконкина и Колхозной, в 10 квартирах выбило окна, ранены как минимум пять человек.

В Белгородской области БПЛА атаковали поселок Майский, в трех частных домовладениях выбило окна и повреждены кровли, повреждена надворная постройка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Никто не пострадал.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, разрушений и пострадавших в результате ночной атаки беспилотников нет.

Власти Курской области последствия атаки пока не комментировали.