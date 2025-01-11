МО РФ: на курском направлении уничтожили автомобиль ВСУ с системой РЭБ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Расчет FPV-дрона центра «Рубикон» прямым попаданием уничтожил на курском направлении автомобиль ВСУ с установленной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры уничтожения автотехники.
«Разведывательными БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” в Курской области был обнаружен автомобиль с установленной системой радиоэлектронной борьбы. Данные обнаруженной цели были оперативно переданы ударным средствам, после чего расчетом FPV-дрона центра “Рубикон” техника ВСУ была уничтожена», — сказали в ведомстве.
Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по автомобилю.