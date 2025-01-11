По его словам, в Александрии находится вертолетный аэродром, где ремонтируют, вооружают и заправляют вертолеты украинских воздушных сил. Возле аэродрома располагается полк Нацгвардии Украины, добавил собеседник агентства.
Ночью Лебедев сообщал о взрывах в районе военного аэродрома Канатово в Кировоградской области. Другими целями были аэродром Мартыновка в Николаевской области и закрытый аэропорт в пригороде Черкасс. Помимо этого, по информации подпольщика, удары наносились по складам Кременчугского автосборочного завода в Полтавской области и в направлении микрорайона «95-й квартал» в Кривом Роге.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.