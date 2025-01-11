Власти Анапы рассказали о последствиях массовой атаки беспилотников

После налета беспилотников в Анапе пострадавших и разрушений нет. В мэрии курорта рассказали о последствия массовой атаки дронов. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.
«Сегодня после полуночи в результате беспилотной атаки в городе сработала система оповещения, жители получили предупреждающие об опасности смс-сообщения», — уточнили в пресс-службе администрации курорта.
Напомним, всего за прошедшую ночь сбили 85 дронов. Из них 31 над акваторией Черного моря, 16 над территорией Краснодарского края. В том числе 14 над Азовским морем.