16 беспилотников сбили за ночь над Воронежской областью

Режим опасности БПЛА был введен в регионе накануне в 21.53 и действовал всю ночь, до 8.13.

По данным Минобороны, за ночь над регионами России было уничтожено 85 украинских беспилотников. Тридцать один — над акваторией Черного моря, по шестнадцать — над территориями Воронежской области и Краснодарского края, четырнадцать — над акваторией Азовского моря, четыре — над Белгородской областью, два БПЛА перехвачено в Тамбовской области и по одному сбито над территориями Крыма и Курской области.