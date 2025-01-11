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16 беспилотников сбили за ночь над Воронежской областью

В Воронежской области в ночь с 10 на 11 января было уничтожено 16 украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Согласно предварительной информации, в результате уничтожения БПЛА пострадавших и разрушений на земле нет.

Режим опасности БПЛА был введен в регионе накануне в 21.53 и действовал всю ночь, до 8.13.
По данным Минобороны, за ночь над регионами России было уничтожено 85 украинских беспилотников. Тридцать один — над акваторией Черного моря, по шестнадцать — над территориями Воронежской области и Краснодарского края, четырнадцать — над акваторией Азовского моря, четыре — над Белгородской областью, два БПЛА перехвачено в Тамбовской области и по одному сбито над территориями Крыма и Курской области.