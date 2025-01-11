В Тамбовской области ранены семь человек из-за атаки БПЛА на многоэтажки

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Семерым мирным жителям оказана медицинская помощь после атаки беспилотников на многоэтажные дома в Котовске Тамбовской области. Госпитализация пострадавшим не потребовалась, сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.
«По уточненной информации, пострадавших семеро — у троих порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо пожаловались повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась», — написал он в Telegram-канале.