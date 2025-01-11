Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в Курской области за сутки

По данным оборонного ведомства, всего с начала атаки на российский регион украинские войска потеряли более 50 тысяч военных, 296 танков, 353 артиллерийских орудия и 224 боевые машины пехоты. Также войска РФ уничтожили 161 бронетранспортер, 1445 автомобилей и 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня.