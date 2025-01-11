МО РФ: Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — сказали там.