Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Григорьеву

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», — говорится в тексте документа.
Якутский боец Григорьев одолел боевика ВСУ в рукопашной схватке. Бой произошел после украинской атаки дронами. Тута вместе с сослуживцем должен был установить российский флаг в Трудовом Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинский боевик пытался склонить бойца сдаться в плен, однако Григорьев вступил с ним в схватку и использовал нож. Военному ВС РФ удалось одолеть противника, который после схватки попросил дать ему «уйти спокойно».
В тот же день Тута рассказал о том, что он и украинский боевик понимали, что из боя живым выйдет только один. По его словам, военный ВСУ был гораздо выше и крупнее его. Тута поблагодарил своих инструкторов за хорошую боевую подготовку.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.