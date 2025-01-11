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Руководство завода «Пластфактор» рассказало о последствиях атаки БПЛА

После падения БПЛА на территорию, где расположен завод «Пластфактор», произошло возгорание склада готовой продукции и сырья.

Информацию об этом распространил генеральный директор предприятия Владимир Ермолов.

Он напомнил, что атака произошла 10 января в 4:24.

По словам господина Ермолова, сгорел склад с сырьем и упаковкой, а также «пострадало немного готовой продукции».

«Главное: все живы и здоровы! Оборудование не затронуто», — сообщил гендиректор.

По его словам, работники ночной смены завода совершили «героические действия» в первые минуты после случившегося, немедленно приступив к ликвидации пожара и не допустив перехода огня на производственные цеха.

Владимир Ермолов также рассказал, что распространение огня удалось остановить около 7:30, а уже в 12:00 была возобновлена работа одной производственной линии в связи со срочным заказом.

Сегодня предприятие планируют запустить на полную мощность.

Завод «Пластфактор» расположен в Мясниковском районе. Как сообщалось, администрация района ввела режим чрезвычайной ситуации в границах поврежденных объектов после атаки БПЛА.