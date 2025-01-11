МЧС России сообщило татарстанцам об отбое атаки БПЛА

«Татар-информ» рассказывал, что в аэропортах Казани и Нижнекамска в 19.20 сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Как сообщает Росавиация, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
МЧС России сообщило татарстанцам об отбое атаки беспилотников.
«Татар-информ» рассказывал, что в аэропортах Казани и Нижнекамска в 19.20 сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Как сообщает Росавиация, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.