Якутский ефрейтор Григорьев не ожидал быстрого решения о звании Герой РФ

«Рассматривают, потом еще сколько-то месяцев будут рассматривать. Действительно был ли это он, или не он. Расследование, я думал, так все будет. Я не ожидал такого быстрого решения. Я не знаю, я вообще в шоке. Мне брат звонил, говорит: включи телевизор, 24-й канал, говорит. Я включил, там: “Андрею Григорьеву присвоено звание Героя Российской Федерации”, — сказал он в комментарии изданию RT.
Президент РФ Владимир Путин 11 января подписал указ о присвоении Григорьеву, победившему противника из ВСУ в рукопашном бою, звания Героя России.
Видео рукопашной схватки Григорьева с военнослужащим ВСУ распространилось в социальных сетях в начале года.
Позднее с бойцом встретился глава Якутии Айсен Николаев. Он подарил Григорьеву якутский нож взамен того, что был на видео и затем «остался в части у боевых товарищей». Как отметил руководитель республики, Григорьев — «очень скромный молодой человек, не считающий себя героем», и о его подвиге никто бы не узнал, не появись соответствующее видео. По словам самого Григорьева, во время схватки он понимал, что живым из нее выйдет либо противник, либо он сам. После боя он еще несколько дней пробыл в тылу врага и уничтожил несколько военнослужащих противника, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов. Затем выбрался к своим подразделениям.
По данным из открытых источников, видео рукопашного боя было снято осенью прошлого года нашлемной камерой противника во время попытки ВСУ отбить село Трудовое в ДНР.