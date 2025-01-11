Якутский ефрейтор Григорьев не ожидал быстрого решения о звании Герой РФ

Позднее с бойцом встретился глава Якутии Айсен Николаев. Он подарил Григорьеву якутский нож взамен того, что был на видео и затем «остался в части у боевых товарищей». Как отметил руководитель республики, Григорьев — «очень скромный молодой человек, не считающий себя героем», и о его подвиге никто бы не узнал, не появись соответствующее видео. По словам самого Григорьева, во время схватки он понимал, что живым из нее выйдет либо противник, либо он сам. После боя он еще несколько дней пробыл в тылу врага и уничтожил несколько военнослужащих противника, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов. Затем выбрался к своим подразделениям.