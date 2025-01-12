Штурмовик из группировки «Центр» рассказал, как его опыт в балете помогает ему выполнять боевые задачи в зоне специальной операции. Об этом пишет РИА Новости.
Василий Бураков, замкомандира взвода 1-го отделения штурмовой роты 3-го батальона 74-й бригады 41-й армии, отметил, что навыки, приобретенные на занятиях танцами, позволяют ему быстро анализировать ситуации и принимать решения.
Бураков также подчеркнул, что физическая подготовка, полученная благодаря ежедневным четырёхчасовым тренировкам по балету, дает ему значительные преимущества. Хорошо развитые суставы и связки, а также общая физическая форма способствуют его эффективности на поле боя. Кроме того, занятия балетом развивают внутреннюю силу и решительность, что также важно в сложных ситуациях.
Василий начал свою карьеру как артист балета второй категории, а затем стал тренировать детей. Эти педагогические навыки помогают ему в работе с личным составом, позволяя выявлять моральные качества и развивать командное взаимодействие. В настоящее время он является артистом балета первой категории в государственном ансамбле песни и танца «Чалдоны», но решил добровольно участвовать в специальной военной операции.
Ранее стало известно, что в зоне проведения спецоперации при выполнении боевых задач погиб артист Национального гостеатра песни и танца Алтая «Алтам» Аржан Сельбиков. Ему был 31 год.