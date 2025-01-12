Штурмовик группировки «Центр» рассказал, как балет помогает в зоне СВО

Василий начал свою карьеру как артист балета второй категории, а затем стал тренировать детей. Эти педагогические навыки помогают ему в работе с личным составом, позволяя выявлять моральные качества и развивать командное взаимодействие. В настоящее время он является артистом балета первой категории в государственном ансамбле песни и танца «Чалдоны», но решил добровольно участвовать в специальной военной операции.