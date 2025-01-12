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Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), замаскированные пулеметные точки и скопление живой силы подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Источник: Ростех

«Разведчики группировки войск “Запад” на одном из направлений в зоне проведения спецоперации с помощью БПЛА выявили пункт управления БПЛА, замаскированные пулеметные точки и скопление живой силы ВСУ. Получив уточненные координаты от расчета БПЛА, расчеты самоходных гаубиц “Мста-С” навели орудия на цели и уничтожили их», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА. Кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех целей.