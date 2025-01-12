Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ

«Разведчики группировки войск “Запад” на одном из направлений в зоне проведения спецоперации с помощью БПЛА выявили пункт управления БПЛА, замаскированные пулеметные точки и скопление живой силы ВСУ. Получив уточненные координаты от расчета БПЛА, расчеты самоходных гаубиц “Мста-С” навели орудия на цели и уничтожили их», — сказали в ведомстве.