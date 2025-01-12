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Боец РФ: за неделю на юге ДНР обнаружили порядка 500 боеприпасов

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Саперы Международного противоминного центра в зоне ответственности группировки войск «Восток» за неделю обнаружили на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) порядка 500 боеприпасов, рассказал ТАСС командир группы разминирования группировки с позывным Ямал.

Источник: РИА "Новости"

«За последнюю неделю было обнаружено порядка 500 взрывоопасных предметов группами разминирования», — рассказал командир.

По его словам, речь идет о работе на освобожденных от ВСУ пригородных территориях. Наиболее часто, как уточнил командир, саперам попадаются неразорвавшиеся мины, суббоеприпасы от кассетных снарядов, растяжки и схроны.

При обнаружении взрывоопасного предмета саперы извлекают его и в безопасном месте уничтожают с помощью накладного заряда.

По информации Минобороны РФ, с начала СВО саперы Международного противоминного центра обезвредили десятки тысяч различных видов установленных мин советского образца и иностранного производства.