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Экипаж Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки “Север” летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронированную технику, а также личный состав ВСУ», — говорится в заявлении.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех вражеских целей, заключили в министерстве.

По данным Минобороны от 11 января, российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 240 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, четыре миномета и станцию радиоэлектронной борьбы. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 840 военнослужащих.