Бывший полицейский из Иркутской области Сергей Ертаханов погиб в зоне СВО

51-летний боец Сергей Ертаханов погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной операции на территории Украины. Об этом в соцсетях сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев. Сибиряк жил в деревне Еловка.
— Односельчане знают Сергея Владимировича как очень доброго человека, всегда с улыбкой на лице и открытой душой, — рассказал Геннадий Осодоев. — Он навсегда останется в памяти своих родных и близких как добрый, любящий брат, заботливый дядя и верный друг.
Герой родился 30 марта 1973 года в деревне Харанут. Его родители всю жизнь работали на ферме. В 1990 году Сергей окончил Захальскую среднюю школу и служил в армии в Хабаровске. После вступил в ряды органов внутренних дел. 17 сентября 2024 года Сергей Владимирович подписал контракт и был направлен в зону СВО.