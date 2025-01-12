Бывший полицейский из Иркутской области Сергей Ертаханов погиб в зоне СВО

Герой родился 30 марта 1973 года в деревне Харанут. Его родители всю жизнь работали на ферме. В 1990 году Сергей окончил Захальскую среднюю школу и служил в армии в Хабаровске. После вступил в ряды органов внутренних дел. 17 сентября 2024 года Сергей Владимирович подписал контракт и был направлен в зону СВО.