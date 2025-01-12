Ремонтники «Днепра» восстанавливают технику в Запорожской области

«(Только что) провели замену вкладышей ствола гаубицы Д-30. Происходит износ этих вкладышей и появляется люфт ствола. Из-за этого нельзя навестись более точно, поэтому мы производим ремонт. В данный момент произвели замену и установку ствола обратно. Артиллеристам нашим это даст более точную работу орудия по цели», — рассказал военнослужащий. Он добавил, что работа ремонтных подразделений непосредственно в районе ведения боевых действий позволяет обслуживать и возвращать в строй вооружение в минимальные сроки.