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Ремонтники «Днепра» восстанавливают технику в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Ремонтные подразделения группировки войск «Днепр» круглосуточно обслуживают и восстанавливают артиллерию и другое вооружение в мастерских, развернутых вблизи линии боевого соприкосновения на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам замкомандира взвода с позывным «Малыш».

Источник: © РИА Новости

«У нас ремонтная мастерская практически всегда в боевой готовности, круглосуточно. В течение часа мы можем выдвинуться и провести работу. Весь личный состав нашей ремонтной роты является техническими специалистами и может выполнять работы, поставленные боевые задачи», — рассказал он.

По его словам, подразделение ремонтирует и стрелковое оружие, и технику, и артиллерийские системы.

«(Только что) провели замену вкладышей ствола гаубицы Д-30. Происходит износ этих вкладышей и появляется люфт ствола. Из-за этого нельзя навестись более точно, поэтому мы производим ремонт. В данный момент произвели замену и установку ствола обратно. Артиллеристам нашим это даст более точную работу орудия по цели», — рассказал военнослужащий. Он добавил, что работа ремонтных подразделений непосредственно в районе ведения боевых действий позволяет обслуживать и возвращать в строй вооружение в минимальные сроки.