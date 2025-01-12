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На Красноармейском направлении уничтожили танк Т-72 ВСУ

ЛУГАНСК, 12 янв — РИА Новости. Расчет ударных БПЛА группировки «Центр» уничтожил танк Т-72 ВСУ на красноармейском направлении СВО, Минобороны России опубликовало соответствующие кадры.

Источник: © РИА Новости

«В ходе боевой работы расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск “Центр” уничтожили танка Т-72М1 ВСУ в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны РФ.

На кадрах виден удар дрона под башню танка ВСУ. С другого беспилотника ведется объективный контроль поражения техники — Т-72 загорается и вскоре изнутри машины вырывается столб пламени. Дальнейший кадров нет, однако удар мог привести к детонации боекомплекта внутри танка и отрыву его башни.

«Поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений группировки, расчеты ударных беспилотников соединения специального назначения ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, наблюдательные пункты, а также живую силу ВСУ, срывая ротации на линии боевого соприкосновения», — отметили в МО РФ.