На Красноармейском направлении уничтожили танк Т-72 ВСУ

На кадрах виден удар дрона под башню танка ВСУ. С другого беспилотника ведется объективный контроль поражения техники — Т-72 загорается и вскоре изнутри машины вырывается столб пламени. Дальнейший кадров нет, однако удар мог привести к детонации боекомплекта внутри танка и отрыву его башни.