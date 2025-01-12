ВС РФ уничтожили украинский танк Т-72М около Воздвиженки в ДНР

Российские военные ликвидировали боевую машину Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Воздвиженка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
В МО уточнили, что ВС РФ уничтожили модернизированный танк Т-72М1. Удар нанесли расчёты БПЛА группировки войск «Центр».
«В ходе боевой работы расчёты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск “Центр” уничтожили танк Т-72М1 ВСУ в районе населённого пункта Воздвиженка», — говорится в сообщении ведомства.
Расчёты ударных БПЛА соединения специального назначения каждый день ликвидируют боевые бронированные машины противника, в том числе зарубежного производства, украинские склады с боеприпасами, наблюдательные пункты, а также бойцов ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Украины за первую неделю наступившего года потеряли почти 13 тысяч военнослужащих, а также 46 танков. В частности, ликвидированы пять боевых машин Leopard производства ФРГ.