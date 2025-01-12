Подпольщик Лебедев рассказал об ударе по складам в Староконстантинове

Удар был нанесен по складам на железнодорожной станции в Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Староконстантинов в 01:45 подвергся атаке, но цель находилась не на аэродроме, а на складах станции Староконстантинов I», — сказал Лебедев.
По его словам, взрыв не был связан с горючими смазочными материалами, несмотря на то, что рядом находятся топливные резервуары.
Ранее Сергей Лебедев сообщил, что в Буче под удар попало скопление бронетехники и военных ВСУ. По информации координатора подполья, противник понес потери в живой силе.