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Подпольщик Лебедев рассказал об ударе по складам в Староконстантинове

Речь идет о складах на железнодорожной станции Староконстантинов I.

Удар был нанесен по складам на железнодорожной станции в Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Староконстантинов в 01:45 подвергся атаке, но цель находилась не на аэродроме, а на складах станции Староконстантинов I», — сказал Лебедев.

По его словам, взрыв не был связан с горючими смазочными материалами, несмотря на то, что рядом находятся топливные резервуары.

Ранее Сергей Лебедев сообщил, что в Буче под удар попало скопление бронетехники и военных ВСУ. По информации координатора подполья, противник понес потери в живой силе.