В Ростовской области в поврежденном после падения БПЛА доме может рухнуть крыша

В Куйбышевском районе Ростовской области в одном из частных домов, поврежденных при падении БПЛА, может рухнуть крыша. После этого также возможно обрушение постройки. Об этом врио губернатора региона Юрию Слюсарю рассказали местные жители.
Предварительно, под угрозой повреждения оказался потолок в трех комнатах. Глава региона взял на контроль эту ситуацию и поручил провести оценку для будущего восстановления дома.
Потом специалисты должны сделать смету по необходимым работам. Также врио главы региона добавил, что пострадавшим от БПЛА в Куйбышевском и Мясниковском районах обеспечат выплаты.
Напомним, массированную воздушную атаку в Ростовской области отразили рано утром 10 января. Военные уничтожили и подавили 16 беспилотников, некоторые из дронов нанесли ущерб постройкам. В Мясниковском районе огнем был поврежден частный дом, а в Куйбышевском районе, предварительно, пострадали семь жилых домов, школа и ДК.