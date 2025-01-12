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ВС РФ освободили населенные пункты Янтарное и Калиново

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункт Янтарное в Донецкой Народной Республике (ДНР) и поселок Калиново в Харьковской области. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что населенные пункты были освобождены подразделениями группировок войск «Запад» и «Юг».

Российская армия нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов регионов.

«Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав”. Уничтожены два склада боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне Вооруженные силы России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Уточнялось, что в зоне ответственности группировки войск «Центр» противник потерял до 535 военнослужащих, танк Leopard, пять артиллерийских орудий, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.