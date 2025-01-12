Уточняется, что населенные пункты были освобождены подразделениями группировок войск «Запад» и «Юг».
Российская армия нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов регионов.
«Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав”. Уничтожены два склада боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.
Накануне Вооруженные силы России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Уточнялось, что в зоне ответственности группировки войск «Центр» противник потерял до 535 военнослужащих, танк Leopard, пять артиллерийских орудий, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.