ВС РФ освободили населенные пункты Янтарное и Калиново

«Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав”. Уничтожены два склада боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.