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Российские войска нанесли серию ударов по украинским военным аэродромам

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники в 139 районах, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 55 беспилотников самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40 132 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 492 танка и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 465 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 179 единиц специальной военной автомобильной техники.