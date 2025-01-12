В Курской области потери ВСУ превысили 51 тыс. военных

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 51 200 военнослужащих, 297 танков, 228 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1 533 боевые бронированные машины, 1 449 автомобилей, 354 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 8 транспортно-заряжающих машин», — сказали в ведомстве.
Также ВСУ потеряли 92 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, а также 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.