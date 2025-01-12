В Курской области потери ВСУ превысили 51 тыс. военных

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 51 200 военнослужащих, 297 танков, 228 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1 533 боевые бронированные машины, 1 449 автомобилей, 354 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 8 транспортно-заряжающих машин», — сказали в ведомстве.