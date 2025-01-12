Российские бойцы уничтожили терминал Starlink ВСУ

В декабре председатель правления Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков рассказал, что в России разработали систему мониторинга «Калинка», которая позволяет выявлять и пеленговать сигналы спутниковых систем связи, включая Starlink. По его словам, на данный момент система проходит боевые испытания.