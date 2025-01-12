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При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадала женщина

Гладков: дрон ВСУ атаковал машину в Грайворонском округе, пострадала женщина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В результате атаки беспилотника ВСУ по движущемуся автомобилю ранена женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В районе села Дунайка беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранена женщина. Бригада скорой доставляет пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.

Глава области добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях атаки уточняется.