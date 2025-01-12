При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадала женщина

«В районе села Дунайка беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранена женщина. Бригада скорой доставляет пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.