Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области выросло до двух

Ранее глава региона информировал, что в районе села Дунайка Грайворонского округа беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица доставляют в больницу.
«Число раненых увеличилось до двух. В Грайворонскую ЦРБ обратился супруг пострадавшей. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и резаные раны лица. После осмотра и оказания первой помощи бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу», — написал Гладков.
Глава области добавил, что в результате атаки повреждены три легковых автомобиля.