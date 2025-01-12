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Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области выросло до двух

БЕЛГОРОД, 12 янв — РИА Новости. Число раненых при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области увеличилось до двух, в больницу обратился мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава региона информировал, что в районе села Дунайка Грайворонского округа беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица доставляют в больницу.

«Число раненых увеличилось до двух. В Грайворонскую ЦРБ обратился супруг пострадавшей. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и резаные раны лица. После осмотра и оказания первой помощи бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Глава области добавил, что в результате атаки повреждены три легковых автомобиля.