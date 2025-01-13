В США отметили успех ВС России на месте боевой славы в Курской области

ВС России смогли сдержать попытку уже третьего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, в частности, на месте боевой славы Курской дуге. Это удалось сделать с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) новейшей разработки, успехи российских войск отметило американское издание Forbes.