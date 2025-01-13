В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

В Полтаве произошёл взрыв, информирует украинский телеканал «Общественное».
«В Полтаве был слышен звук взрыва», — рассказали журналисты.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области звучит тревога с воздуха.
Кроме того, сирены включены в Киеве, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях, а также части Черкасской области.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали 12 военных Вооружённых сил Украины в районе Сум, включая двух высших офицеров.