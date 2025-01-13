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В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

Сирены звучат в Киеве, Киевской области и других регионах Украины.

Источник: Аргументы и факты

В Полтаве произошёл взрыв, информирует украинский телеканал «Общественное».

«В Полтаве был слышен звук взрыва», — рассказали журналисты.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области звучит тревога с воздуха.

Кроме того, сирены включены в Киеве, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях, а также части Черкасской области.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали 12 военных Вооружённых сил Украины в районе Сум, включая двух высших офицеров.