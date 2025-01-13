Минобороны рассказало о захвате четырех опорных пунктов ВСУ в ДНР

«Мы заходили через лесополку, пять взводов. Через одну лесополку двигались три взвода, через другую лесополку двигались два взвода. Проходили по очереди двойками, либо тройками, чтобы не было скопления, и нас не увидели. Брали очень хорошо опорники, ребята с пятого, например, взвода втроем взяли четыре опорника, обезвредили их полностью. После этого пошли на дома. Нужно было зачистить несколько домов. Зачистили», — сказал Шустров.