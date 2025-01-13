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Минобороны рассказало о захвате четырех опорных пунктов ВСУ в ДНР

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Три штурмовика группировки «Центр» захватили и зачистили четыре украинских опорных пункта при освобождении села Даченское в ДНР, сообщил рядовой Владислав Шустров.

Источник: РИА "Новости"

«Мы заходили через лесополку, пять взводов. Через одну лесополку двигались три взвода, через другую лесополку двигались два взвода. Проходили по очереди двойками, либо тройками, чтобы не было скопления, и нас не увидели. Брали очень хорошо опорники, ребята с пятого, например, взвода втроем взяли четыре опорника, обезвредили их полностью. После этого пошли на дома. Нужно было зачистить несколько домов. Зачистили», — сказал Шустров.

В Минобороны уточнили, что в освобождении села участвовали военнослужащие 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Штурмовые подразделения во взаимодействии с БПЛА уничтожили основные огневые точки и позиции украинских военных в районе населенного пункта. Координаты мест скопления ВСУ были переданы расчетам артиллерии, которая их и уничтожила.

После штурмовики приступили к зачистке опорных пунктов и зданий. По итогам боя некоторые из подразделений ВСУ отступили.

Об освобождении Даченского Минобороны сообщило 6 января.