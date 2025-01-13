Российские военные рассказали подробности освобождения Даченского

«Заминированные лесополосы были и заградительные сооружения в виде путаных и колючих проволок», — сказал заместитель командира роты лейтенант Максим Перфильев.
По его словам, продвижение осложняется тем, что в связи с потеплением и размытием дорог движение на технике стало практически невозможным, и идти нужно все время пешими группами по открытой местности.
«Заходили через лесополку пятью взводами. Через одну лесополку двигались три взвода, через другую — два. Проходили по очереди двойками либо тройками, чтобы не было скопления, и нас не увидели», — рассказал стрелок Владислав Шустров.
Как уточнили в Минобороны РФ, по итогам битвы часть подразделений ВСУ бежала с поля боя, бросив оружие и боеприпасы, а также своих убитых и раненых военнослужащих.
«Освободив населенный пункт Даченское, бойцы соединения установили российский триколор», — заключили в министерстве.