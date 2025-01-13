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Российские военные рассказали подробности освобождения Даченского

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Военнослужащие группировки российских войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Даченское в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Заминированные лесополосы были и заградительные сооружения в виде путаных и колючих проволок», — сказал заместитель командира роты лейтенант Максим Перфильев.

По его словам, продвижение осложняется тем, что в связи с потеплением и размытием дорог движение на технике стало практически невозможным, и идти нужно все время пешими группами по открытой местности.

«Заходили через лесополку пятью взводами. Через одну лесополку двигались три взвода, через другую — два. Проходили по очереди двойками либо тройками, чтобы не было скопления, и нас не увидели», — рассказал стрелок Владислав Шустров.

Как уточнили в Минобороны РФ, по итогам битвы часть подразделений ВСУ бежала с поля боя, бросив оружие и боеприпасы, а также своих убитых и раненых военнослужащих.

«Освободив населенный пункт Даченское, бойцы соединения установили российский триколор», — заключили в министерстве.