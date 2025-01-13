Российские военные эвакуируют жителей Курахово

«С ВСУ я не общался, но стрелять они несколько раз в меня стреляли. Когда мы ходили по воду… Я не знаю, за что. За то, что донецкий, за то, что русский. За то, что мы “ждуны”. С канистрами, с тачками несколько раз мы попадали под обстрел», — рассказал Анатолий Анин.