Российские военные эвакуируют жителей Курахово

«Мотострелковые подразделения “Южной” группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахово, освобожденного российскими военнослужащими на прошлой неделе», — говорится в сообщении министерства.
Как рассказали местные жители на видео Минобороны, те, кто говорил на русском, получали в свой адрес угрозы и оскорбления.
«С ВСУ я не общался, но стрелять они несколько раз в меня стреляли. Когда мы ходили по воду… Я не знаю, за что. За то, что донецкий, за то, что русский. За то, что мы “ждуны”. С канистрами, с тачками несколько раз мы попадали под обстрел», — рассказал Анатолий Анин.
По словам жителя города Артёма Аврамченко, начиная с 2022 года, еще до объявления мобилизации, мужчин забирали в армию, причем именно из ДНР. «Ловили, выбрасывали, в подъездах, везде, возле магазинов брали мужчин. Даже на Украине не было мобилизации — уже брали», — сказал Артем.
«Ждунами» называли тут всех, кто… Они даже приходили, говорят — что вы сидите, что вы ждёте. Придут русские, там чуть ли вас не поедят, «поизнасилуют». Я про себя думаю — кому ты рассказываешь, я с 2014 года видел, какие вы", — вспоминает Григорий Кривенко.
Курахово серьезно пострадал из-за боев. В городе практически невозможно увидеть целые здания. После освобождения города украинские войска продолжают наносить массированные удары по жилой застройке с применением тяжелой артиллерии и FPV-дронов. Из-за обстрелов гибнут мирные жители. На улицах до сих пор лежат тела погибших, которые тяжело вывезти из-за обстрелов.
Минобороны 6 января сообщало о взятии российскими войсками под контроль города Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Освобождение Курахово создает для российской армии плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье-Донецк.