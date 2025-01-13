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Артиллеристы «Днепра» уничтожили орудие ВСУ вместе с расчетом

ГЕНИЧЕСК, 13 янв — РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил украинское артиллерийское орудие и живую силу противника на правом берегу в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Воздушной разведкой артиллерийского подразделения в ходе планового облета Херсона были выявлены точные координаты расположения артиллерийского орудия ВСУ. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы, и точным попаданием уничтожили вражеское орудие и украинских националистов, а расчет БПЛА зафиксировал успешное поражение цели и детонацию боеприпасов», — сообщили в военном ведомстве.

Корректировка огня артиллерии велась с помощью беспилотника. Это позволяет оперативно передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

Буксируемая пушка 2А36 «Гиацинт» — дальнобойное орудие, способное уничтожать живую силу и технику противника на расстоянии до 28,5 километров осколочно-фугасными снарядами и до 33,5 километров активно-реактивными. Кроме того, есть возможность вести огонь противотанковыми кумулятивными, дымовыми снарядами.

Артиллеристы группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, укреплённых позиций ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области.