Артиллеристы «Днепра» уничтожили орудие ВСУ вместе с расчетом

«Воздушной разведкой артиллерийского подразделения в ходе планового облета Херсона были выявлены точные координаты расположения артиллерийского орудия ВСУ. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы, и точным попаданием уничтожили вражеское орудие и украинских националистов, а расчет БПЛА зафиксировал успешное поражение цели и детонацию боеприпасов», — сообщили в военном ведомстве.