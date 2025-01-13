Лебедев: ВСУ активно перемещаются в Николаевской и Херсонской областях

Лебедев отметил, что в Николаеве наблюдается активное перемещение военнослужащих и техники, а также подвоз боеприпасов и беспилотников, включая водные модели. По его словам, движение осуществляется не только по автострадам, но и по реке Южный Буг. В частности, несколько моторных лодок недавно отправились с Николаева в сторону Галициново и затем вернулись обратно на следующий день.