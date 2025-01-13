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Военнослужащий из Осинского района погиб в зоне СВО

Мужчине был 31 год.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Осинском районе Иркутской области простились с Павлом Камаловым, погибшим в зоне СВО. Мужчина пал при выполнении боевой задачи 10 октября 2024 года, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации Осинского района, Павел Юрьевич родился 19 июля 1993 года в селе Оса. Был воспитанником детского дома в селе Казачье Боханского района. Окончил Боханский аграрный техникум, после жил в Осе и работал в лесу на деляне. В апреле 2024 года женился, а затем отправился добровольцем в зону проведения спецоперации.