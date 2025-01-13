В Пермском крае простятся с 18-летним рядовым Подгорным, погибшим на СВО

О гибели военнослужащего стало известно из публикации в сообществе администрации Сивинского округа. Как рассказали в муниципалитете, боец скончался от полученных травм 10 мая 2024 года возле Авдеевки в ДНР. На момент гибели молодому человеку исполнилось 18 лет.