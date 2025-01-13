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В Пермском крае простятся с 18-летним рядовым Подгорным, погибшим на СВО

Он погиб в 2024 году.

Источник: Reuters

Прощание с рядовым Александром Подгорным, который погиб на специальной военной операции в возрасте 18-ти лет, пройдёт в Пермском крае.

О гибели военнослужащего стало известно из публикации в сообществе администрации Сивинского округа. Как рассказали в муниципалитете, боец скончался от полученных травм 10 мая 2024 года возле Авдеевки в ДНР. На момент гибели молодому человеку исполнилось 18 лет.

«В результате полученных травм погиб наш земляк, рядовой Подгорный Александр Анатольевич, 09.11.2005 года рождения», — сообщили в администрации Сивинского округа.

Прощание с погибшим военнослужащим состоится 13 января 2025 года в доме культуры села Екатерининского. Начало церемонии запланировано на 12 часов, траурный митинг назначен на 13 часов.

«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава герою!», — заключили в администрации.