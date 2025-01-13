Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке.
Уточняется, что ликвидация произошла в трех регионах.
«Шесть БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и по одному сбито над территориями Брянской и Белгородской областей», — добавили в ведомстве.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.