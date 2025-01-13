В Самарской области снова объявлялась опасность атаки БПЛА

Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
В 8:30 в регионе был объявлен отбой опасности атаки БПЛА.
Об аналогичной опасности сообщал в своем Telegram-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в минувшую субботу, 11 января. Он призвал жителей сохранять спокойствие.
В ноябре 2024 года Вячеслав Федорищев сообщил об уничтожении шести беспилотников на территории Самарской области. Погибших и пострадавших в результате атаки в регионе не было, также объекты инфраструктуры не повреждены.