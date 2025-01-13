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В Самарской области снова объявлялась опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотной авиации объявлялась в Самарской области утром в понедельник, 13 января, в 5:30 (MSK+1). Жителей региона призвали сохранять бдительность.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В 8:30 в регионе был объявлен отбой опасности атаки БПЛА.

Об аналогичной опасности сообщал в своем Telegram-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в минувшую субботу, 11 января. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

В ноябре 2024 года Вячеслав Федорищев сообщил об уничтожении шести беспилотников на территории Самарской области. Погибших и пострадавших в результате атаки в регионе не было, также объекты инфраструктуры не повреждены.