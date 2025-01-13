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Из украинского плена вернули пятерых крымчан

Пятерых крымских участников СВО вернули из украинского плена в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году из украинского плена вернули пятерых участников специальной военной операции из Крыма. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в республике Александр Штехбарт.

По его словам, к властям обращаются матери и жены военнослужащих. Женщины просят помочь вернуть их родных из украинского плена.

«По нашим данным в 2024 году пятеро военнослужащих-крымчан, родственники которых обращались к нам для оказания содействия в данном вопросе, вернулись на Родину», — сказал Штехбарт агентству ТАСС.

Уполномоченный по правам человека уточнил, что трое бойцов попали в плен в 2024 году. Остальные двое находились там с 2023 года. В аппарате омбудсмена продолжают работать над возвращением из плена.