Из украинского плена вернули пятерых крымчан

В 2024 году из украинского плена вернули пятерых участников специальной военной операции из Крыма. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в республике Александр Штехбарт.
По его словам, к властям обращаются матери и жены военнослужащих. Женщины просят помочь вернуть их родных из украинского плена.
«По нашим данным в 2024 году пятеро военнослужащих-крымчан, родственники которых обращались к нам для оказания содействия в данном вопросе, вернулись на Родину», — сказал Штехбарт агентству ТАСС.
Уполномоченный по правам человека уточнил, что трое бойцов попали в плен в 2024 году. Остальные двое находились там с 2023 года. В аппарате омбудсмена продолжают работать над возвращением из плена.