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Шесть дронов ВСУ сбили над Воронежской областью 13 января

К счастью, обошлось без повреждений.

Источник: Комсомольская правда

Украинский режим сегодня, 13 января, предпринял террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

— Минувшей ночью над нашим регионом дежурные средства ПВО уничтожили шесть беспилотников, — уточнили в ведомстве.

Тем временем, над Белгородской и Брянской областями сбили по одному БПЛА.

В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что несколько дронов обнаружены и уничтожены в пригороде Воронежа.

Режим опасности атаки БПЛА в нашем регионе действовал с 23:15 12 января до 4:27 13 января.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ. Такими действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.