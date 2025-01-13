Шесть дронов ВСУ сбили над Воронежской областью 13 января

Украинский режим сегодня, 13 января, предпринял террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
— Минувшей ночью над нашим регионом дежурные средства ПВО уничтожили шесть беспилотников, — уточнили в ведомстве.
Тем временем, над Белгородской и Брянской областями сбили по одному БПЛА.
В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что несколько дронов обнаружены и уничтожены в пригороде Воронежа.
Режим опасности атаки БПЛА в нашем регионе действовал с 23:15 12 января до 4:27 13 января.
Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ. Такими действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.