Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

«До западной границы, а именно до границы с Днепропетровской областью, по последним данным, остается порядка семи километров. Но эта цифра примерная, потому что линия фронта меняется и это находится вне населенных пунктов. Тем не менее наши подразделения продолжают продвижение», — сказал он.