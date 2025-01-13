Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

«До западной границы, а именно до границы с Днепропетровской областью, по последним данным, остается порядка семи километров. Но эта цифра примерная, потому что линия фронта меняется и это находится вне населенных пунктов. Тем не менее наши подразделения продолжают продвижение», — сказал он.
Шестого января Минобороны отчиталось об освобождении Курахово — самого крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса, остававшегося под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Освобождение Курахово создает для российской армии плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.