Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российским войскам остается преодолеть примерно семь километров до западной границы ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: © РИА Новости

«До западной границы, а именно до границы с Днепропетровской областью, по последним данным, остается порядка семи километров. Но эта цифра примерная, потому что линия фронта меняется и это находится вне населенных пунктов. Тем не менее наши подразделения продолжают продвижение», — сказал он.

Шестого января Минобороны отчиталось об освобождении Курахово — самого крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса, остававшегося под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

Освобождение Курахово создает для российской армии плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.