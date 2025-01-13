ВСУ выпустили более 50 беспилотников по Белгородской области за сутки

«В Грайворонском муниципальном округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино и Дунайка выпущено два боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 9 беспилотников. Ранены три мирных жителя», — написал он, добавив, что за сутки в районе повреждены три частных дома и четыре автомобиля.