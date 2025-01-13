ВСУ выпустили более 50 беспилотников по Белгородской области за сутки

«В Грайворонском муниципальном округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино и Дунайка выпущено два боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 9 беспилотников. Ранены три мирных жителя», — написал он, добавив, что за сутки в районе повреждены три частных дома и четыре автомобиля.
По территории Краснояружского района выпущено 24 боеприпаса и 12 беспилотников, повреждены частное домовладение, надворная постройка и газопровод. В Белгородском районе по восьми населенным пунктам выпущено 9 снарядов и 11 БПЛА, повреждены 2 частных дома, надворная постройка, гараж, промышленное предприятие и административное здание.
Шебекинский и Валуйский округа атакованы с помощью 8 боеприпасов и 12 беспилотников, пострадавших и повреждений нет. В Волоконовском районе по двум населенным пунктам выпущено три БПЛА, повреждены частный дом и легковой автомобиль.
«Борисовском районе по поселку Борисовка, селам Березовка, Богун-Городок, Грузское и Зозули нанесены удары с помощью шести беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Повреждены частный дом и четыре автомобиля. Кроме того, в здании коммерческого объекта повреждены входная группа и техническое оборудование», — добавил Гладков.