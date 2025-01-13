Геннадий Золотов и Павел Камалов из Осинского района погибли в зоне СВО

Двое бойцов из Осинского района Иркутской области погибли «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района.
2 декабря 2024 во время выполнения боевого задания не стало 45-летнего Геннадия Золотова. Мужчина родился в многодетной семье, с первого по восьмой класс учился в ОСОШ № 2, девятый класс окончил в Ирхидейской средней школе. Получил образование в Боханском профессионально-техническом училище, затем отслужил в армии в Таманской дивизии.
— Работал Геннадий на стройке в Осе, в Улан-Удэ, на Камчатке. 27 июля 2024 заключил контракт и отправился добровольцем в зону СВО. Проходил службу под Донецком в 5-ой танковой бригаде, имел позывной «Оса». Принимал участие в освобождении Угледара, Золотой Нивы и других населенных пунктов. Погиб во время штурма под населенным пунктом Новодонецкое в Донецкой народной республике. Геннадий был любящим сыном, отцом и братом, — рассказали в пресс-службе администрации.
10 октября 2024 при выполнении боевой задачи погиб 31-летний Павел Камалов. Мужчина родился в Осе и был воспитанником детского дома в селе Казачье Боханского района. После получил образование, вновь переехал в Осу, устроился на работу в лесу на деляне. В апреле 2024 женился, а после отправился «за ленточку» добровольцем.
Мужчин проводили в последний путь 11 января 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец СВО из Байкальска погиб при освобождении села Максимильяновка.