Геннадий Золотов и Павел Камалов из Осинского района погибли в зоне СВО

— Работал Геннадий на стройке в Осе, в Улан-Удэ, на Камчатке. 27 июля 2024 заключил контракт и отправился добровольцем в зону СВО. Проходил службу под Донецком в 5-ой танковой бригаде, имел позывной «Оса». Принимал участие в освобождении Угледара, Золотой Нивы и других населенных пунктов. Погиб во время штурма под населенным пунктом Новодонецкое в Донецкой народной республике. Геннадий был любящим сыном, отцом и братом, — рассказали в пресс-службе администрации.