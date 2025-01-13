Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по станции «Турецкого потока»

Компрессорная станция «Русская» находится в Анапском районе Краснодарского края в горной местности в 5 км от побережья. Это «начальная точка поставок газа» по «Турецкому потоку», говорится в материалах «Газпрома». На станции по состоянию на 2020 год были установлены семь газоперекачивающих агрегатов по 32 МВт. Станция позволяет создавать давление газа на выходе до 28,45 МПа и обеспечивать его прокачку на расстояние в 900 км.