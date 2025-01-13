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Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по станции «Турецкого потока»

Украинские военные попытались нанести удар с помощью беспилотников по компрессорной станции «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщило Минобороны.

Источник: AP 2024

Удар попытались нанести 11 января.

ПВО сбила все беспилотники, при падении обломков незначительные повреждения получило здание и оборудование газоизмерительной станции. Среди обслуживающего персонала компрессорной станции пострадавших нет.

Минобороны сообщило, что дежурные расчеты «Газпрома» оперативно устранили последствия падения осколков и «оборудование восстановлено». Сейчас компрессорная станция осуществляет подачу газа в «Турецкий поток» в штатном режиме, сообщили в военном ведомстве.

Компрессорная станция «Русская» находится в Анапском районе Краснодарского края в горной местности в 5 км от побережья. Это «начальная точка поставок газа» по «Турецкому потоку», говорится в материалах «Газпрома». На станции по состоянию на 2020 год были установлены семь газоперекачивающих агрегатов по 32 МВт. Станция позволяет создавать давление газа на выходе до 28,45 МПа и обеспечивать его прокачку на расстояние в 900 км.

11 января Минобороны отчиталось, что силы ПВО сбили за ночь 85 беспилотников. Из них 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем. Городские власти Анапы сообщали о работе систем ПВО 11 января.

После атаки никто не пострадал, разрушений не было зафиксировано, уточняли в пресс-службе мэрии города.