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Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Литиевые месторождения в районе освобожденного села Шевченко, которыми Киев пытался торговать с Западом, перешли под контроль России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: © РИА Новости

«Противник удерживал населенный пункт и выстроил там достаточно серьезные укрепления. И связано это было, наверное, еще и с тем популизмом, который мы видели со стороны Зеленского — он уже торговал запасами, недрами и предлагал это медийно, публично, если будет оказана более активная поддержка (помощь Запада Украине. — Прим. ред.). Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем Российской Федерации», — сказал он.

По словам Пушилина, теперь «все недра» пойдут на пользу жителям ДНР и России.

Он также отметил, что российские подразделения продолжают продвижение.

«Из-за того что Шевченко находится под нашим контролем, открывается дополнительная возможность продвигаться к следующим населенным пунктам. А у противника все меньше возможностей закрепляться на подступах к Красноармейску», — заключил глава ДНР.

Российские войска освободили Шевченко 11 января. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.