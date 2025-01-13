Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России

«Противник удерживал населенный пункт и выстроил там достаточно серьезные укрепления. И связано это было, наверное, еще и с тем популизмом, который мы видели со стороны Зеленского — он уже торговал запасами, недрами и предлагал это медийно, публично, если будет оказана более активная поддержка (помощь Запада Украине. — Прим. ред.). Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем Российской Федерации», — сказал он.