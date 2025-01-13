Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России

«Противник удерживал населенный пункт и выстроил там достаточно серьезные укрепления. И связано это было, наверное, еще и с тем популизмом, который мы видели со стороны Зеленского — он уже торговал запасами, недрами и предлагал это медийно, публично, если будет оказана более активная поддержка (помощь Запада Украине. — Прим. ред.). Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем Российской Федерации», — сказал он.
По словам Пушилина, теперь «все недра» пойдут на пользу жителям ДНР и России.
Он также отметил, что российские подразделения продолжают продвижение.
«Из-за того что Шевченко находится под нашим контролем, открывается дополнительная возможность продвигаться к следующим населенным пунктам. А у противника все меньше возможностей закрепляться на подступах к Красноармейску», — заключил глава ДНР.
Российские войска освободили Шевченко 11 января. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.