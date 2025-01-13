В Ростовской области продолжил работу пострадавший при атаке БПЛА завод

В Ростовской области работу в штатном режиме продолжило предприятие, пострадавшее 10 января при массированной атаке БПЛА на регион. Официальный комментарий производственной площадки был опубликован в социальных сетях.
— Мы оперативно восстановили все процессы, и отгрузка продукции будет продолжена по графику. Прилагаем усилия для устранения последствий инцидента и предпринимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности производства, — говорится в сообщении.
Инцидент нанес материальный ущерб, но никто из сотрудников не пострадал, подчеркнули в публикации.
Напомним, речь идет о заводе-производителе напольных покрытий, действующем в селе Крым Мясниковского района. По данным местных властей, после падения БПЛА на территории предприятия «сгорел склад готовой продукции площадью 2000 кв. метров».
Добавим, также во время атаки беспилотников в селе Чалтырь Мясниковского района пожар уничтожил жилой дом. В этом случае пострадал один человек.