Бывший сотрудник свердловской колонии погиб на СВО

Бывшего сотрудника новолялинской колонии ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области Александра М., погибшего в СВО на территории ДНР в 2024 году, похоронят 14 января в Новой Ляле. Прощание пройдет у Храма Воскресения Христова на улице Клары Цеткин, 98.