Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший сотрудник свердловской колонии погиб на СВО

В Новой Ляле простятся с 43-летним местным жителем, погибшим в ДНР.

Бывшего сотрудника новолялинской колонии ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области Александра М., погибшего в СВО на территории ДНР в 2024 году, похоронят 14 января в Новой Ляле. Прощание пройдет у Храма Воскресения Христова на улице Клары Цеткин, 98.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН, 43-летний бывший сотрудник колонии принимал участие при выполнении боевых задач в населенных пунктах Бердычи, Кременная, Авдеевка, Очеретино, Новоалександровка, Новогродовка. У Александра остались жена и дочь.